Detienen hombre que rociaba ácido a mujeres en estaciones del Metropolitano

Las autoridades capturaron a un sujeto acusado de rociar con ácido a mujeres en diferentes estaciones del Metropolitano. Se trata de Edmundo Amao, de 36 años, que fue detenido en la Estación España.

El jefe de la División Policial Centro 1, coronel Roger Pérez, dijo que el hombre reconoció los delitos y que atacó a más de 20 mujeres de la misma forma. Su última agresión la realizó el pasado viernes.

El sujeto, por su parte, detalló entre risas, que tiraba ácido a las mujeres pues le resultaba muy divertido hacerlo. “Lo he iniciado como juego, no me he dado cuenta del daño que hacía”, dijo Amao Sayas.