Padre de ministra Alva niega vínculos con empresa que contrató con el Estado

Jorge Alva Hurtado, padre de la ministra de Economía, María Antonieta Alva, emitió un comunicado a través de sus redes sociales en las que niega rotundamente algún vínculo con el Consorcio Geoservice – Hidroenergía, el cual habría brindado servicios de consultoría al Estado por más de un millón de soles, dos meses después que la titular del MEF sea designada en el cargo.

"Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia, tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos", señaló.