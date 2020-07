Caso prestamista: revelador audio a 18 días de su desaparición

Un revelador audio revela el tormento que vivía a diario, la joven madre de familia, Marleny Estrada Bolivar, la joven prestamista de 28 años de edad que hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está.

18 días han pasado desde que según su ex pareja, salió de su casa en Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, llevando consigo solo su pequeña cartera y celular

Han pasado más de dos semanas y sus padres y hermanos no han parado de buscarla, recorriendo cerros, calles, paraderos, mercados.

Segundo Apaza Polloqueri, ex pareja de Marleny se quedó literalmente sin palabras cuando escuchó el audio donde ella lo sindica a él como un tipo con celos enfermizos.

“Siempre he tenido problemas con mi pareja no es la primera vez son varias veces que yo siempre he tenido problemas con el por sus celos por muchas cosas tome la decisión de separarme ya no aguanto más” se escucha en el revelador audio.

El registro del audio, según sus familiares corresponde a los últimos días de abril, sin embargo a pesar de todo lo que vivía Marleny continuó en casa solo por sus dos menores hijos.

A pesar del tormento que ella misma afirma pasar con su ex pareja no deja de pensar en aquellos que necesitan de la olla común, preocupada hasta el último porque no les falte un plato. “Sigo de pie” así termina el audio.

Al audio de Marleny se suma otro dato, en su casa donde vivía la ex pareja, sus dos hijos, también vivía el sobrino de Segundo Apaza polloqueri.

Cabe indicar que los montos que prestaba la madre desaparecida eran de 500, 1000, 1200 soles, un dato vital para la investigación policial.