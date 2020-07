Impondrán papeletas a conductores que permitan subir a pasajeros sin protector facial

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que desde el próximo lunes 27 de julio se iniciarán la sanciones económicas a los conductores que permitan abordar a personas sin equipos de protección sanitarias a sus unidades.

Eduardo Melgar, director de Fiscalización y Sanción de la ATU, añadió que los conductores infractores también podrían sufrir la retención de sus licencias de conducir si transportan a pasaros sin protectores faciales y mascarillas.

Asimismo recordó a los transportistas y conductores que deben trasladar solamente el aforo máximo señalado en su tarjeta de identificación vehicular. “Nuestro equipo de fiscalizadores está presente en más de 32 puntos de Lima y Callao, y en ningún caso se permitirá que las personas vayan paradas. Exhortamos a toda la ciudadanía a cumplir los lineamientos por su propia salud”, remarcó.

MULTAS:

Aquel operador de transporte urbano (conductor, conductor-cobrador, y cobrador) que permitan que un pasajero se traslade sin protector facial será sancionado con una multa del 10% de una UIT (S/ 420) más la retención de la licencia de conducir.

Los pasajeros no serán sancionados pero no podrán subir al vehículo si no lleva puesto el protector facial. En caso lo haga, el operador de transportador urbano le solicitará bajarse del bus.