Enel informó que no habrá luz en estos distritos: conoce los horarios y las zonas afectadas

La empresa Enel informó que habrá corte de luz en algunos distritos de Lima y Callao, desde el jueves 9 y el sábado 11 de julio, así como los horarios en los que estará vigente la suspensión del servicio. La medida responde a las obras de mantenimiento preventivo que realiza a las redes eléctricas.

Los distritos que se verán afectados son: Ancón, Comas, Chancay, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, San Martín de Porres, El Agustino, Bellavista, Ventanilla y San Antonio de Chaclla. También Los Olivos, Lima Cercado, San Miguel de Acos y Atavillos Altos.

A continuación, te mostramos al detalle los distritos y los horarios en los que habrá corte de luz en lo que resta de la semana:

Jueves 9 de julio

Bellavista (8 am a 6:30 pm)

Jr Alfonso Ugarte cdra 5-6-3-11, Jr Brasil cdra 1-6, Av Atahualpa cdra 4-8-9, Jr Huascar cdra 4-2-5, Jr Tupac Amaru cdra 4, Jr Grau cdra 6-13, Av Maranga cdra 7-6-8, Jr Jose Olaya cdra 4-6-5, Washington cdra 1, Av Jose Galvez cdra 13-2, Ca almirante Grau cdra 7, Av Alfonso Ugarte cdra 6-11, Ca Lincoln cdra 1, Pedro Segundo cdra 1, Ca Cahuide cdra 5-3, Av Olaya cdra 5-6, Colina cdra 5, Callejón de Maranga cdra 8,Jr Caceres cdra 1, Av Zarumilla cdra 5-4, Uv la Perla blk I-J-L-K-P2, Jr Belisario Suarez cdra 2, Mcal castilla cdra 8, Jr Montevideo cdra 4, Psj Andrés A Caceres cdra 1 , Elias Aguirre cdra 6, Av La Paz cdra 4, Jr Atahualpa cdra 7-6-3, Jr Lima cdra 1, Jr Gral Artigas cdra 1, Asoc Daniel A Carrion Mz d2

Comas 1 (1:30 pm a 5:30 pm)

PJ Vista Alegre mzs C9, AH Vista Alegre I mzs A-B-C-D-E-FG-H, Ca 21 de Setiembre Cdra 1, AH Nueva Florida mzs B-D-E-G-LN-O, Jr Los Angeles Cdra 2-3, Ca Santa Rosa Cdra 1, Av 21 de Setiembre Cdra 1, Jr San Martin Cdra 2-3, AH Florida Alta mzs A-B, Los Pinos Cdra 1.

Comas 2 (9:30 am a 12:30 pm)

AH Las Casuarinas mzs B-E, AH Cerro San Francisco mzs X8-X12-X13, AH Monte Calvario mzs A-B-H-J, AH Las Casuarinas Alta mzs F.

El Agustino (11 am a 2 pm)

Ca D Los parques de El Agustino Mz L-edif 5-4-6-2-7, Ca 2 Los parques de El Agustino Mz M-Edif 13-11-12-9-10, Ca D CA 2 Mz Medif 3-8-2-1-5-4, Jr Áncash cdra 23, Mz E edif 2-5-6-3-4-1, Pq de El Agustino CH los sauces Mz K edif 8, Pq de El Agustino CH los sauces edif 7, Ca tres Mz G

Viernes 10 de julio

Comas (1:30 pm a 5:30 pm)

Urb Ciudad del sol de Collique mzs G, Av Micaela Bastidas Cdra 12.

San Martín de Porres (8 am a 6 pm)

Garcia Lastre Cdra 1-2, Jr Joaquin Capella Cdra 1, Michel Fort Cdra 1, Enrique Salgado Cdra 1, Federico Basadre Cdra 3, Alayza y Paz Soldan Cdra 1, Jr Eduardo Garibaldo Cdra 1, Manuel Montenegro Cdra 2, Isidro Alcibar Cdra 2, Juan Villa Cdra 1, Dario Valdizan Cdra 1, Emerito Perez Cdra 2, Carlos Basadre Cdra 3, Ismael Bueno Cdra 3, Pedro Remy Cdra 1, Nicanor Garcia Lastre Cdra 1, Segundo Carrion Cdra 1, Eduardo Giraldo Cdra 1.

Ventanilla (8:30 am a 6:30 pm)

AH Angamos Sec 1 mzs D2-D3-D4-D6-D7-D8-E5-E6-E7, AH Ampliacion Costa Azul mzs A-B-C-D-E-I, Asoc Viv Costa Azul mzs BC-O-P-Q.

San Antonio de Chaclla (10:30 am a 4:30 pm)

Asoc de Pob Paraiso del Valle Anx 22 Jicamarca mzs A5-A6-A2-B4-C3-C4C5-D2-D3-D5-D6-E2-E4-E7-E9-E10.

Los Olivos (11 am a 5 pm)

Ca El Sodio Cdra 2, Jr Niquel Cdra 2

San Juan de Lurigancho (10 am a 5 pm)

AH Santa Maria Ampliación mzs A3-B3-C3-D3-E3-H3-I3-J2-J3-P1-Q1-T2, Agrup Fam Nuevo Milenio mzs C4-D4-E4-F4-G4, Agrup Fam Santa Rosa de Santa Maria mzs E4-F4, AH La Gruta de Santa Maria mzs A2-B-C-C1-C2-D-D2-F1, AH Villa 2 de Enero mzs A1-B1-C1-D1-F-F1-G-H-H1-R-S1, Agrup Fam El Ayllu mzs A1-C1-D1-F1, La Gruta de Santa Maria ampliación mzs A2-B-B2-C-DD1-E1-F1, Agrup Fam Las Vegas II Etp mzs A-B-C-D-E, ampl Corazón de Jesús Siglo XXI mzs A-B-D-E-F, AH Ampl Sec Prolg AH Sta Maria mzs A-B-C-D-H-I, AH Santa Maria Cdad Mcal Caceres mzs K2-R1, Agrup Fam Las Lumbreras Etp III mzs Z3, Agrup 28 de Febrero mzs A, AH Agrup Fam Mercedes Cabanillas mzs B-H, Agrup Fam Las Lumbreras III Etp mzs Z2-Z3, Asoc Viv Las Palmeras de Sta Maria mzs A-B-C-D-E, Agrup Fam Las Vegas III mzs A-B-C-D-E-F-G-H-I, Agrup Fam Los Portales de Sta Maria mzs C-D-H-I, Agrup Fam San Juan Bautista mzs A-B-C-D-K-L, Agrup Fam Estrella de Sta Maria mzs A-B-C-D-E-F, Asoc Viv Praderas de Sta Maria mzs A-B-C-D-E-F, Agrup Familiar 4 de Agosto mzs T8-T9, AH Santa Maria Ampl Parc 3 Nueva Alianza mzs A-B-C-E-F-G.

Lima Cercado (10 am a 1 pm)

Jr Manuel Angosto Cdra 6-7

San Miguel de Acos y Atavillos Alto (9 am a 4:30 pm)

Comunidad San Juan de Uchucuanico, Comunidad de Huascoy ubicados en el distrito de San Miguel de Acos; Comunidad de Cormo, Comunidad de Huaroquin ubicados en el distrito de Atavillos Altos.

Sábado 11 de julio

Ancón (9 am a 12:30 pm)

Urb. La alameda de lima norte etp I Mz Y - X - , Urb.La alameda de lima norte etp II Mz O - w -, Urb.La alameda de lima norte etp III Mz c

Los Olivos (10 am a 4 pm)

Asoc. Los Tulipanes Mz C – D, Asoc.Viv.Suiza Peruana Mz D - B - E - I - C - A - F – H, Jr Las Begonias Mz B, Av. Las Palmeras Cdra 52 - Mz B

Puente Piedra (8 am a 7 pm)

Asoc. Prop. Las Retamas Mz D - B - C , Ex Fundo Tambo Inga Mz B - D - C - E - A – F, Asoc. Prop. Los Naranjitos Mz E - L - B - A - F - C - G - O - D - H – I, Asoc. Viv. Parcelacion Mz B - A – C, Asoc. Prop. Las Fresas Mz I, Asoc. Las Dalias Mz C - A – B, Calle Los Rosales Mz A, Asoc. Lot. Soledad Margen Derec Mz B – A, Asoc. Viv Los Naranjos Mz A – C, Asoc. Sr de la Soledad Mz A, Asoc. Pbl El bosque Mz G, Asoc. De Viv Complejo Industrial Mz A - B , Av San juan Mz C, Asoc. La Floresta Mz C

San Juan de Lurigancho (8 am a 5 pm)

Pasaje s/n mz.b -jr templo del sol cdra 3 - mz q , calle 2 mz.c - a - cdra 1 , calle 15 mz q , los geroglificos mz.a - b , jeroglificos mz:a , jr templo tardio cdra 3 - mz p , tacaymano mz o - r cdra 2 – 16, jr los campesinos mz i - q - p , jr los campesinos cdra 3 , los bejucos mz w , jr templo de la luna mz r - w - ñ cdra 3 – 2, atuncolla mz o , jr moxoko 17 , hatun colla mz i - r - h - o - cdra 2 - 15 - 16 , los bejucos mz w , calle 16 mz-o , jr punkari cdra 15 - mz a - b av santuario cdra 16 - 15 - mz i – b, pasaje punkari cdra 15, jr mantu colla cdra 16, calle 1 mz.d