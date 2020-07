Chosica: intervienen municipio por presunta irregularidad en entrega de víveres

La Municipalidad de Chosica fue intervenida este miércoles por representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este.

Dicha diligencia se llevó a cabo en el marco de la investigación preliminar por presuntas irregularidades en la entrega de víveres durante la crisis sanitaria que afronta el país por la pandemia del nuevo coronavirus.

Entre las faltas que se habrían dado están haber consignado como beneficiarios a personas muertas, que no residen en el distrito y que DNI que sería de otros. Sin embargo, no es lo único, pues según informaciones, en algunas actas no estaría la firma del receptor y/o colocado el número de su documento nacional de identidad.

Cabe mencionar que la intervención no solo se realiza en el municipio chosicano, sino también en el local de la Casa de la Mujer, donde funcionan áreas como Presupuesto, Tesorería, Logística, etc. (Fuente: RPP)