Asociación de Clínicas responden a Vizcarra: “Si no pueden manejar sus hospitales, menos pondrán con clínicas”

El presidente Martín Vizcarra, anunció que dará un plazo de 48 horas para que las clínicas privadas lleguen a un acuerdo en los precios de atención para pacientes con COVID-19. De lo contrario, su gestión realizaría una expropiación de esas propiedades.

Ante una posible intervención, el vocero de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), Carlos Joo, señaló que no convendría que el Gobierno tome las riendas de los centros particulares.

“Usted ve cómo están los hospitales, no hay camas, no hay reactivos, no hay medicinas no hay nada. Por sentido común, las eficiencias de las clínicas no la sabrán manejar. El estatismo y el intervencionismo no tiene razón de ser por eso estamos negociando un intercambio prestacional”, dijo.

Como se recuerda, el Jefe de Estado dio como máximo dos días para que las clínicas particulares lleguen a un acuerdo sobre precios o apelará al artículo 70 de la Constitución Política del Perú.