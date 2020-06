Transportistas dejarían de operar desde el martes 23 por falta de subsidio del Gobierno

El representante de los gremios de transporte urbano formal, Ricardo Pareja, anunció que este martes 23 las empresas realizarán un paro forzoso si el Gobierno no proporciona un subsidio que les permita dejar de operar a pérdida.

Explicó que mantener las medidas de distanciamiento social dispuestas por el Ministerio de Salud por la pandemia de coronavirus ha hecho que la cantidad de pasajeros en cada unidad sea mucho menor a la que antes transportaban.

“Llevamos tres meses trabajando a pérdida, somos seis los gremios que nos hemos reunido y hace semanas presentamos un informe con las pérdidas a fin de que se dé un subsidio, y nos han dicho que esto se había aprobado, pero hasta el momento no hemos recibido nada”, precisó.

“El martes 99% de empresas no van a salir a operar porque no estamos en capacidad de dar el servicio, no estamos convocando un paro, esto es algo forzoso”. En ese sentido, indicó que para que su negocio vuelva a ser sostenible cada persona tendría que pagar 5 o 6 soles por viaje.

Pareja advirtió que si no se otorga este bono, el transporte informal cubrirá ese espacio sin respetar ningún protocolo de sanidad. Además, precisó que los gremios a los que representa constituyen el 85% del transporte urbano formal.