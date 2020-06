"¡Me salvó la vida!" Actor Pold Gastelo reveló que su inquilino venezolano fue quien lo encontró en su casa

Tras superar el COVID-19, el actor Pold Gastelo contó lo que vivió durante su lucha contra esta enfermedad que ha golpeado al Perú y al mundo.

En conversación con un medio local, el actor dijo lo difícil que es saber como se contagió del coronavirus. Pero cree que su condición se agravó por el estrés que vivió al enterarse que su hermano había adquirido el mal.

“Yo había llevado a mi hermano a emergencia (por el Covid-19) Mi hermano ya estaba mal (...) Yo iba con mascarilla a la casa de mi papá, también ayudaba a mi hermana con las compras. Yo estaba con las fiebres altas que iban y bajaban, perdí el sentido del olor. Mi problema fue que me estresé mucho y mis defensas bajaron mucho”, contó el actor.

Además, Gastelo narró que hubo un hecho milagroso que le salvó la vida:

“Un día antes yo llamo a mi inquilino, venezolano, y le digo ‘ven mañana a las 8 de la mañana’. Si yo no le llego a decir eso a él, nunca nadie llega a las 8 de la mañana y él es el que me encuentra. Si no sucede esa casualidad, probablemente cuando nos encontraban, mi hermano y yo ya estábamos graves.”, reveló.

Asimismo, el reconocido artista también destacó la labor de su hermana menor, pues fue ella quien veló por él y sus otros dos hermanos que también se contagiaron de COVID-19.

No obstante, el intérprete peruano consideró que al salir de UCI fue motivador ver las muestras de afecto de tanta gente, lo cual aseguró que fue su empuje para superar la enfermedad.

"Quiero agradecer, pero no solo a mis amigos, a mis compañeros que quiero tanto, sino, incluso, a gente que yo no conozco, la verdad, estoy muy agradecido. Yo creo que el cariño y las oraciones de todos ayudaron muchísimo", recalcó Pold Gastelo. "El amor y el cariño sana", afirmó.

Finalmente, el actor expresó su admiración y agradecimiento a los médicos y las enfermeras que están en la primera linea de batalla contra esta enfermedad