ENEL anuncia corte de luz este viernes en SMP y Puente Piedra

La empresa eléctrica comunicó las zonas que se verán afectadas este 15 de mayo debido a trabajos de reparación. Aquí los detalles.

ENEL Perú realizará un corte temporal de luz para este viernes 15 de mayo en distintas zonas de los distritos de San Martín de Porres y Puente Piedra debido a trabajos de reparación. A través de un comunicado, dio a conocer cuáles son las zonas que se verán afectadas.

De acuerdo al documento, la empresa eléctrica interrumpirá el servicio a más de 900 clientes entre las 9 AM y 5 PM para solucionar inconvenientes en circuitos de media tensión Las zonas afectadas en San Martín de Porres serán:

Asoc. Las Casuarinas Mz. C, G, H, J; Asoc. Pro. Viv. Res. California Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R y S; Asoc. Res. Virgen del Carmen Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O y P; Asoc. Los Portales de Santa Rosa Mz. A, B, C y D; Asoc. De Viv. Brisas de Sta. Rosa Mz. A, B, C, D, E, F, H, I y J; Asoc. De Viv. Res. Sta. Rita Mz. A, B, C y D.

En Puente Piedra, el corte será en:

A.H. La Alborada Mz. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 19C, 19D, 19E, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, Q, X, X1 e Y; A.H. Asoc. Vicentelo Mz. A, B, C y D; A.H. Villa Canaan Mz. A, A1 Prima, A2, B, B1, C, C1, D y D1; Pro. Viv. Las Camelias Mz. A y B; A.H. Los Vencedores Mz. A, B, C y D; Asoc. Pobladores La Unión de Zapallal Mz. 25, 26, A, B y C; Asoc. Pob. Micaela Bastidas Zapallal Mz. K, L1 y L2; Asoc.de Pob. La Alborada Alta Mz. X1 e Y; C.P. Brisas del Norte Mz. A, B, C y D; A.H. Los Rosales de Zapallal Mz. F, G, I, K, L, M, P, Q, R, S, V, W y X; A.H. Tarapacá Mz. B5, D, E, F, G, G Prima y H; Asoc. De Prop. Nueva Familia Mz. A, C y D; Asoc. Arco Iris de Dios Mz. A y B.