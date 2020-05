Arellano: “Lo común es decir que somos desobedientes, pero eso implicaría que somos suicidas”

Nuestro país cumplió el día 60 del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, periodo que se ha visto marcado por la gran cantidad de personas que se negaron a acatar las medidas de restricción dispuestas por el Gobierno.

¿Necesidad o desobediencia?

Rolando Arellano, uno de los expertos más reconocidos en marketing, señala en un artículo publicado por El Comercio, que existen cinco razones principales por las que muchos no han seguido las reglas que buscan evitar la expansión del Covid-19.

Entre ellos se encuentra la desobediencia aunque se ponga en peligros a los demás, la necesidad de garantizar la alimentación de la familia pese al peligro, la falta de información sobre las medidas de protección, priorizar el abastecimiento en casa aunque tengan que agudizar la aglomeración en mercados y finalmente porque no confían en lo que las autoridades sanitarias advierten.

En una entrevista a la plataforma Web de Panamericana Televisión, el especialista explicó que existen dos grupos de ciudadanos, los que salen por necesidad y aquellos que pueden todavía quedarse en casa. En ese sentido señalo que el Gobierno debe seguir instando a los ciudadanos a cumplir la cuarentena y ayudar a cuidarse a los que se ven obligados a salir de casa.

Finalmente señaló que el Gobierno no debería exigir a las personas cosas que no pueden cumplir, mientras que la población no debe esperar a que el Estado les diga todo lo que tienen que hacer para protegerse, sino por el contrario deben asumir ese deber.