Metro de Lima: Conoce el nuevo horario de la Línea 1 desde este lunes

El concesionario del Metro de Lima informó sobre el nuevo horario en que llegaran los trenes de la Línea 1. Dichos cambios en el servicio ferroviario se aplicarán desde este lunes 11 de mayo

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Línea 1 informó sobre estos cambios tras conocerse las nuevas modificaciones en la inamovilidad social obligatoria decretada por el Gobierno el último sábado.

De esta manera, el tiempo de espera de lunes a viernes será de 3 a 6 minutos (5:30 a.m. a 9:36 a.m. de 3 minutos; 9:36 a.m. a 14:00 p.m de 6 minutos; y de 16:00 p.m. a 20:00 p.m. de 3 minutos).

Mientras que los sábados de 5:30 a 7 horas de 6 minutos; de 6 a 7 horas: 3 minutos; de 7 a 9:20 horas: 4 minutos. Asimismo, de 9:20 a 12:49 horas: 5.5 minutos y de 14:49 a 17:01 horas: 4 minutos. De 17:01 a 18:04 será de 3 minutos y de 18:04 a 20:00 horas: 4 minutos.