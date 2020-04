Día del Trabajo: este es el horario del Metropolitano y corredores complementarios

En el marco del estado de emergencia por el coronavirus, la Municipalidad de Lima informó los horarios del Metropolitano y corredores complementarios para los usuarios que se vean en la necesidad de desplazarse este viernes 1 de mayo, Día del Trabajo.

A través de un comunicado, explicó que solo circularán los servicios regulares A, B y C del Metropolitano, de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. Las rutas alimentadoras funcionarán en el mismo horario, a excepción del servicio alimentador Gamarra.

Respecto al horario de los corredores complementarios, detalló que todos los servicios operarán de 5:30 a.m. a 10 a.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. No obstante, la comuna limeña instó a las personas a no salir de casa, a menos que sea absolutamente necesario.

Además, recordó que los usuarios deben usar mascarilla, mantener la distancia mínima de un metro al abordar los buses y no hacer uso de los asientos de la primera fila. El Metropolitano y los corredores complementarios realizarán sus rutas frecuentes.