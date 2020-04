Línea 1: modifican frecuencia de llegada de trenes del Metro de Lima desde este viernes

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó hoy que se modificará la frecuencia de llegada de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima desde mañana viernes 24 de abril.

A través de un comunicado, la institución precisó que la medida es aplicada para facilitar el traslado de las personas que prestan servicios esenciales por el estado de emergencia debido al coronavirus.

De esta manera, el tiempo de espera de lunes a viernes será de 3 a 6 minutos (5:30 a.m. a 9:35 a.m. de 3 minutos; 9:36 a.m. a 15:00 p.m de 6 minutos; y de 15:00 p.m. a 18:00 p.m. de 3 minutos

Mientras que los sábados de 5:30 a 6 horas de 6 minutos; de 6 a 7 horas: 3 minutos; de 7 a 16 horas: 4 minutos. Asimismo, de 16 a 17 horas: 3 minutos y de 17 a 18 horas: 4 minutos. Los domingos y feriados el tiempo de espera es de 7.5 a 10 minutos.