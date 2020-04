Parlamentario Aron Espinoza Velarde dio positivo por coronavirus

El congresista Aron Espinoza, de la bancada Podemos Perú, dio positivo al coronavirus, con lo cual suman siete los parlamentarios contagiados por el virus.

Espinoza Velarde sostuvo que pudo haberse contagiado durante su labor de representación y fiscalización, dado que ha visitado hospitales, centros de salud y comisarías.

Precisó que se había sometido tres veces a una prueba rápida, con resultado negativo, sin embargo, la prueba de hisopado confirmó su condición de contagiado.

“Estoy en aislamiento desde el viernes, no tengo síntomas estoy con una garraspera, me dicen que por mi proceso debo estar en etapa de aislamiento, no tengo malestar ni otros síntomas”, refirió.