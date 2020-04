Coronavirus: la congresista Leslye Lazo y su esposo fueron hospitalizados

La congresista Leslye Lazo confirmó que tanto ella como su esposo, Julio Chávez, tuvieron que ser internados en el hospital ante el COVID-19 que vienen afrontando.

La legisladora de Acción Popular dijo a un medio local que ella presenta síntomas más leves en comparación a su cónyuge, quien es también alcalde de San Martín de Porres.

"Me encuentro internada todavía, porque presenté una neumonía leve en la que me falta mucho el aire. Por eso los médicos decidieron hospitalizarme. Actualmente me encuentro estable, no he llegado a una situación crítica, pero sigo tratando de pelear contra la neumonía”, señaló.

Según Lazo, ella permanece estable y sin necesidad de usar oxígeno permanentemente, pero su esposo esta utilizando oxígeno y sigue haciendo fiebre.

La parlamentaria y su esposo dieron a conocer que contrajeron el virus dado que días previos estuvieron cumpliendo actividades propias a sus cargos y mantuvieron contacto con varias personas.