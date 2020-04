Miguel Jaramillo: Recuperación del empleo no llegaría hasta el 2021

En una amplia entrevista con el diario El Comercio, Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, analiza las acciones y medidas dictadas por el Poder Ejecutivo en materia laboral, ante la paralización de actividades por el aislamiento social obligatorio, que busca frenar el avance incontenible del coronavirus en el país.

Respecto a la proyección del gobierno central, que por la emergencia sanitaria que vivimos se calcula que 1,07 millones de trabajadores de la micro y pequeñas empresas perderán sus empleos, el experto dijo que cree que la cifra podrían ser mayor.

“Si asumimos que en marzo y abril las empresas no contratan nada, que es un supuesto realista [en este contexto], se perdería más o menos entre 16% y 20% del empleo formal [en ese periodo], simplemente por esta característica secular de la economía e incluso si las empresas no botan a nadie debido al coronavirus. [De considerarse despidos] podemos estar viendo pérdidas del empleo formal bastante más del 20%, inclusive”, declaró.

Señaló que el horizonte para comenzar a retomar la actividad laboral normal es, de por lo menos, un año. Respecto a qué tasas tendrá que crecer el empleo tras el Covid-19, Jaramillo afirmó que eso va a depender de cuánto caiga el empleo producto de esta crisis. Si el empleo cae bastante, veremos tasas de crecimiento del empleo altas con suerte hacia fines de este año.

Asimismo, dijo que la pérdida de empleo se va a ver en todos los tamaños de empresas y en todos los sectores. Y que la reinserción al trabajo progresivo debe ser bien analizada por el Ejecutivo, ya que si se respalda propuestas que impliquen concentración de trabajadores en centros laborales, por razones sanitarias, tendría algunos reparos.

Respecto al subsidio del Estado para la planilla de empresas privadas de hasta 35%, dijo que se puede quedar corto, ese porcentaje es un poco menos del valor de los costos no salariales [que están en alrededor de 41% y 45% según cálculos del 2018]. ¿Qué tanto va a impedir eso que empresas que no están produciendo y no tienen certeza de cuándo van a empezar a producir retengan a sus trabajadores? Me parece que es un estímulo pequeño.