Alertan planes de amotinamiento en penal de Lurigancho en medio de emergencia sanitaria

El pasado 23 de marzo, tres reos murieron durante un motín en el penal El Milagro de Trujillo. El enfrentamiento con agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habría sido para exigir mejoras en su alimentación.

Similar situación ocurrió este 30 de marzo en el penal de Yanamilla, en Ayacucho. En esta reyerta, los presos tomaron como rehenes a seis trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario para exigir presencia de personal de la salud, medicamentos, dotación de alimentos y servicios de primera necesidad.

Pero un nuevo amotinamiento estaría planeándose en el penal San Pedro (Ex Lurigancho). Audios y videos enviados por los familiares de internos a nuestra redacción revelan que se estaría articulando una nuevo levantamiento con el pretexto de la emergencia sanitaria de por el coronavirus.

Según denuncian, los azuzadores serían delegados del pabellón 6 identificados como José Carlos Acuña Rojas (a) 'Ruso’, Alfredo Urrego Prado (a) ‘Pepe Lucho’, Héctor Brian Medrano Soto (a) ‘Brian’ y Martín Ríos Ferrel.

Estos internos estarían organizando un nuevo motín tras mostrarse en contra de las restricciones de visitas y otras medidas que busca el aislamiento de los reos para evitar un caso de contagio de coronavirus.

La hermana de uno de los reos contó en La República que las nuevas medidas estarían afectando el negocio de la venta de licor y drogas dentro del recinto penitenciario. Pero no todos los internos estarían de acuerdo con ejecutar una reyerta pues corre peligro sus vidas.

“No sólo se dedican al comercio dentro de la cárcel, también tienen acceso a celulares y hasta controlan el alquiler de celdas. Ahora, aprovechando el tema del Coronavirus, quieren levantarse contra las autoridades del penal y poner en riesgo a otros reos. No se puede negar que dentro del penal no hay jabón, ni les dan ni mascarillas, y ahora con la suspensión de visitas menos aún, pero esa no es la causa real de su levantamiento, ellos solo quieren tener el control de todo”, refiere Ana Díaz.