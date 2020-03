¿Quiénes podrán solicitar el nuevo Pase Personal Laboral para circular en la cuarentena?

Esta tarde el Gobierno dispuso un nuevo horario de aislamiento social obligatorio el cual regirá desde las 6:00 p.m. a nivel nacional a excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, donde esta restricción iniciará desde las 4 de la tarde.

En el marco de esta nueva disposición del Ejecutivo, que busca frenar el avance del coronavirus, los ministerios de Defensa y del Interior emitieron un comunicado para especificar los lineamientos del trámite del Pase Personal Laboral vía online, el cual reemplazará a los Pases Especiales de Tránsito que tendrán vigencia solo hasta mañana martes 31 de marzo.

Las personas que podrán solicitar este salvoconducto para movilizarse las 24 horas son:

a. Servicios de abastecimiento de alimentos y medicinas.

b. Servicios Públicos Esenciales de Agua, Saneamiento, Energía Eléctrica, Gas, Hidrocarburos, Limpieza y Recojo de Residuos Sólidos.

c. Servicios de Telecomunicaciones.

d. Servicios Funerarios.

e. Servicios de Transporte de Carga, Mercancías y Actividades Conexas, según lo estipulado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

f. Personal médico, enfermeras, bomberos y de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que participan en los operativos.

g. Personal del Sector Público que atiende labores relacionadas con la emergencia.

h. Personal de serenazgo y fiscalización de los Gobiernos locales.

i. Personal de Medios de Comunicación y distribución de diarios y revistas.

j. Servicio de traslado de Choferes de Servicio Urbano Masivo.

Mientras que las personas que podrán movilizarse durante el Aislamiento Social Obligatorio (Toque de queda) son:

a. Servicio de Transporte Urbano Masivo de Pasajeros autorizados.

b. Servicio de Traslado de Trabajadores de Empresas y entidades dedicadas a actividades esenciales.

c. Taxi Registrados y Autorizados por la ATU.

d. Personal de empresas de seguridad.

Las carteras de Defensa y del Interior instaron a la ciudadanía a no tramitar el Pase Personal Laboral si no se encuentran dentro de estas categorías, pues se exponen a ser denunciados penalmente. Asimismo hicieron un llamado a los trabajadores esenciales a utilizar con responsabilidad el Pase Personal Laboral y no valerse del mismo para realizar actividades distintas a las relacionadas con la atención de la emergencia o, en el caso de los periodistas, la cobertura de la misma.

