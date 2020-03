Alcalde de Barranco dijo que llevó donaciones porque “no había nadie en la municipalidad”

El alcalde de Barranco, José Rodríguez, respondió a las críticas generadas luego que fue captado llevando bolsas de donaciones que los vecinos del distrito le entregaron, a su domicilio.

En un enlace telefónico con un medio local, Rodríguez señaló que, si bien no se vio bien, fue una acción solidaria. “Estas donaciones las lleve a mi casa, porque en la municipalidad no había nadie. Definitivamente no se ve bien. Hay una acción solidaria de un vecino que está siendo facilitado por mí y lo estoy llevando a personas que lo necesitan”.

Más adelante indicó que “a raíz de esta llamada de los vecinos por las donaciones, estoy llamando a sesión de consejo para formalizar las donaciones de este tipo. No tengo intención de repartir de esta forma”, dijo.

De acuerdo a una fuente de Contraloría consultada por El Comercio, las donaciones solo se pueden llevar en casos excepcionales lo que no aplicaría al caso del alcalde de Barranco, razón por la que estaría incurriendo en el delito de peculado de uso.