Ministro Zamora: menor internada por Covid-19 está “francamente recuperada”

El ministro de salud, Víctor Zamora, anunció este viernes que la niña internada en el hospital de Ate por un caso grave de coronavirus está “francamente recuperada”. Señaló que los casos complicados del coronavirus en niños no es algo común en el mundo, es “una rareza”.

“El número de casos de pacientes graves o fallecidos menores de 15 años es una rareza. Esta enfermedad no afecta de manera grave a los niños. En el caso de esta niña en particular, su prematuridad condiciona que pueda desarrollar cualquier enfermedad, porque nació antes de tiempo y no desarrolló como otros niños”, dijo.

Explicó que la segunda condición que agravó su situación y fue la razón para internarla de emergencia fue el mal manejo previo que tuvo su caso antes de llegar al hospital de Ate.