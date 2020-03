Coronavirus en Perú: paciente cero denuncia que le dieron de alta sin estar curado

Imagen referencial

El paciente cero por coronavirus que fue dado de alta por las autoridades sanitarias de nuestro país, cuestionó la decisión de los médicos ya que todavía estaría presentando síntomas de Covid-19.

José Luis Sipión Bornaz, un joven piloto piurano de 25 años, contó en un medio local que tras permanecer 43 días en cuarentena en un cuarto de un hotel aún siente un intenso dolor en los pulmones, por lo que teme contagiar a más personas durante su traslado.

“Me duelen los pulmones, siento como si me estuvieran clavando cuchillos. (…) me mandaron a morir a un cuarto. (…) El doctor me da su número para que lo llame cuando me sienta mal pero ustedes saben que eso no funciona”, lamentó el joven.

En ese sentido pidió permanecer un hospital del Ministerio de Salud. “Me puedo morir, ¿para qué están las camillas del hospital si no es para los enfermos? Es mejor que esté en el hospital con los otros que ya están contagiados”, refirió.