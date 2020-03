Rafael Rey reveló que dio positivo a prueba de coronavirus

El exministro de la Producción y del ministerio de Defensa y actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, Rafael Rey, reveló este viernes que fue notificado como caso positivo de coronavirus.

A través de sus redes sociales, Rafael Rey dio la noticia. “Hoy he sido notificado como positivo al coronavirus. Aunque desde que se recomendó no he usado las manos para saludar y estoy cumpliendo la cuarentena desde que fue ordenada, lo hago saber para que aquellos con los que haya alternado la semana pasada tomen las medidas indicadas de precaución”, publicó en su cuenta de Twitter.

Posteriormente, señaló que se encuentra estable y se encuentra en tratamiento. “Por si es útil: solo tuve 37.6 por menos de 48 horas. Me recetaron Paracetamol, Acitromicima y jarabe Abriflu. Hace meses me vacuné contra el neumococo. Si eso es todo, gracias a Dios. ¡Yo me siento bien!”, escribió.

Hasta el momento las autoridades han reportado 236 casos confirmados de personas contagiadas con el nuevo coronavirus en nuestro país y ya ha dejado cuatro muertos.