Ministro Morán confirma dos casos de coronavirus en la Policía Nacional

El Ministro del Interior, Carlos Morán, confirmó esta tarde que dos miembros de la Policía Nacional dieron positivo a la prueba de coronavirus. El titular del Mininter informó el contagio en la PNP durante la conferencia de prensa brindada por el Ejecutivo, en la cual se anunciaron las nuevas medidas para frenar avance del COVID-19.

El ministro Morán evitó dar más detalles sobre los pacientes infectados en la institución policial por razones de seguridad, sin embargo ayer comentó en un medio local que uno de los pacientes estaba aislado en su domicilio.

“Tenemos un caso registrado que por obvias razones no podemos mencionar su nombre. Está en su domicilio no está hospitalizado. La mayoría no sufre las consecuencias, sino la población vulnerable, las personas mayores”, sostuvo en la entrevista.