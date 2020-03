Premier Zeballos anuncia investigación por muerte de paciente con Covid-19 en su domicilio

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció una profunda investigación respecto al segundo caso mortal de coronavirus en nuestro país, un hombre de 69 años que falleció dentro de su departamento dos días después de someterse a la prueba de descarte del Covid-19 en el Hospital Edgardo Rebagliati.

“Se están haciendo las investigaciones no solo desde el ámbito médico, sino especialmente en el policial para deslindar responsabilidades. Este paciente fue el martes 17 al hospital y, obviamente, si tenía síntomas de gravedad debió ser retenido. Eso no ocurrió y se dispuso que vaya a su casa y esté en aislamiento, pero falleció ayer en la tarde. Esto no puede quedarse en el parte médico, en están haciendo las diligencias del caso para una profunda investigación”, aseguró el Premier a TV Perú.