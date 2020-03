Federación de Enfermeras del Perú anuncian paro nacional de 48 horas

En una entrevista con un medio local, la presidenta de la Federación de Enfermeras del Perú, Zoila Cotrina, dio a conocer que el 17 y 18 de marzo las enfermeras de la ciudad, realizarán paro nacional para mejorar la salud pública, ya que no se está tomando en cuenta todas las enfermedades que se ve en el país.

Según la presidenta no se cuenta con el presupuesto respectivo para abarcar todas las enfermedades e integrar a ciudadanos a los beneficios del seguro integral.

Asimismo, el Ministerio de Salud anunció que las enfermeras estaban preparadas y no se necesitaban más recursos humanos. Cada 4 de 10 enfermeras atiende aproximadamente hasta 20 pacientes, lo cual causa gran preocupación, pues no se sabe a cuántas personas con otras enfermedades se dejará de atender. Es así que el Gobierno ha decretado que se contratara a personas especializadas en el tema.