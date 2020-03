Ventanilla: adolescente fue hallada dentro de un tanque de agua

¡INDIGNANTE! La Policía Nacional del Perú halló con vida dentro de un tanque de agua a menor, que desapareció el día domingo tras salir a un centro comercial junto a una amiga en el distrito de Ventanilla.

Según informes de la PNP, los secuestradores podrían ser investigados por el delito de trata de menores, tras encontrar a la menor dopada y con rasgos de aparantemente haber sido abusada sexualmente.

La madre de la menor indicó a un medio local, que el lunes se acercó a la vivienda del Asentamiento Humano Kumamoto, donde está ubicado el tanque de agua. Sin embargo, las personas a quienes se les consulto el paradero de la niña, negaron su presencia, luego de que los vecinos de la zona afirmaran haberla visto ingresar al domicilio.

Según a las declaraciones de la madre indicó: "Yo hablé con él me dijo 'no señora, no quiero problemas, voy a hacer que su hija aparezca (...) Me estaba desviando el tema, yo sabía que mi hija se encontraba ahí".

Todo parece indicar que los responsables forman parte de una red de prostitución, la misma que tenía a otra menor de 15 años. La madre optó por no dar más declaraciones, ya que denunció que estaría siendo amenazada por estos malhechores.