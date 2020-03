Caso Yonhy Lescano: periodista que lo denunció por acoso reveló su identidad para pedir justicia

Durante una entrevista en Radio Programas del Perú (RPP), la periodista María del Pilar Rivera decidió dejar el anonimato y dar la cara para exigir justicia tras la denuncia que asentó contra el excongresista Yonhy Lescano por presunto acoso sexual.

“Yo quiero mostrar quién soy realmente para que el señor Lescano no vuelva a decir que es una denuncia sin rostro, para que se atreva a decirme en la cara que yo estoy mintiendo, que él nunca escribió nada. Me cansé de ser la clave 001. No quiero que la injusticia prevalezca en esto. No quiero que este caso se cierre y no se haga justicia”, expresó.

Asimismo, manifestó que desde que asentó la denuncia el 1 de marzo de 2019, ha pasado un año difícil. “Ha sido un año en el que he recibido acoso, ataques por mi contextura. (Frases como) ‘agradezca que alguien me acosa’, que soy una mentirosa y otras cosas en las redes sociales. Me han dicho tantas cosas que ya me siento valiente para denunciar. Vivimos en una sociedad tan machista”, expresó.

Además, la periodista cuestionó la inacción de las autoridades para atender su caso. “Ha pasado un año. ¿Cómo tendría que haber acabado yo para que agilicen todos estos trámites? ¿Golpeada, abusada? Soy la primera mujer que se atrevió a denunciar a un tipo como él, como Lescano. Quiero dejar en claro que no tengo absolutamente nada que ver con el Apra o el fujimorismo”, indicó.

Como se recuerda, Rivera señaló que el excongresista le envió mensajes de contenido sexual durante una conversación que ambos sostuvieron. Sin embargo, en su momento, Lescano atribuyó esta plática a su personal de seguridad.