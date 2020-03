Luis Castañeda: No me someto al poder político, confío en que el PJ haga valer su autonomía

Foto: Poder Judicial

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, señaló durante la audiencia, en la que se evalúa su apelación a la orden de prisión preventiva en su contra, que no somete a ningún poder político y confía en la autonomía del Poder Judicial.

"Tengo las fuerzas suficientes, ya veré cómo me las ingenio para vivir, pero viviré y seguirán mis ideas iguales de fuertes. Hoy no me someto al poder político, confío en un Poder Judicial que haga valer su autonomía, que no se someta. Es momento que los peruanos nos pongamos de pie, que ya es tiempo que (no) nos sometamos a abusos de quien constitucionalmente es un usurpador y que será sometido por más de 50 procesos que tiene", refirió.

A través de una videoconferencia desde el penal Miguel Castro Castro, el exburgomaestre recordó a los magistrados que integran el Tribunal de Corte Especializada que sufrió tres infartos y que, hace pocos días y durante su internamiento por la orden de prisión preventiva en su contra, le detectaron un coágulo en la pierna izquierda.

Asimismo negó que haber recibido dinero de las empresas Odebrecht y OAS, y señaló que Martín Bustamante, su exhombre de confianza, mintió ante la Fiscalía al reconocer pagos de las empresas brasileñas para la campaña municipal del 2014.