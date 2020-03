Vecinos ayudan a identificar a ‘Monstruo de Independencia’ que violó y asesinó a niña de 4 años

Continúan las diligencias de las autoridades para hallar al responsable del horrendo crimen de una menor de 4 años de edad en el distrito de Independencia. Gracias a la colaboración de los vecinos, la Policía ya tendría identificado a la persona que secuestró, violó y asesinó a la pequeña.

Según RPP, se trataría de un adolescente de 15 años de edad que ayudaba a su madre a vender choclos en un mercado cerca al lugar de los hechos. Agentes de la Policía Nacional se encuentra en los exteriores del domicilio del responsable para corroborar la versión de los testigos.

"El agente me mostró fotos y lo reconocí. A él siempre lo he visto, nunca conversé con él ni teníamos alguna amistad, solo de vista. Siempre lo he visto en el callejón donde paraba con sus amigos y jugaban los niños", señaló Mario Zapata, vecino de la zona, al medio local.

Como se sabe, los restos de la pequeña de 4 años de edad fueron hallados dentro de un costal de rafia en la zona conocida como La Mina, en Payet, Independencia, luego de estar desaparecida desde el sábado.