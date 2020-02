Surco: falso repartidor secuestra a familia para robar más de US$ 138 mil

La creatividad de los delincuentes para cometer sus fechorías no tiene límites. Un hampón se hizo pasar como un repartidor de arreglos florales para ingresar a un departamento en el distrito de Surco y robar todos los objetos de valor posibles.

El hampón ingresó a un edificio de la urbanización Valle Hermoso y tocó el timbre de un departamento del tercer piso. Cuando le abrieron la puerta sacó su pistola y obligó a todos los ocupantes a meterse dentro de un clóset.

Finalmente metió en dos maletas joyas valorizadas en US$ 80 mil, así como una caja fuerte con US$ 33 mil y dos relojes Rolex valorizados en más de US$ 21 mil, entre otras pertenencias valiosas. El monto total en objetos robados sobrepasa los US$ 138 mil.

Tras cometer el atraco, pasó por la recepción y se llevó la computadora que registraba las cámaras de seguridad. La Policía Nacional ya se encuentra tras los pasos de este delincuente, quién según el trabajador del edificio, sería de nacionalidad venezolana.