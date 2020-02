Dictan prisión preventiva para policía que le rompió la nariz a su enamorada

El suboficial PNP Yordan Brandon Torres Rojas, quien agredió salvajemente a su pareja en Santa Anita, será recluido luego que el Fuero Militar Policial dictara cuatro meses de prisión preventiva en su contra.

El suboficial cumplirá la medida preventiva en el Centro de Internamiento Policial (Ceinpol) del Fundo Barbadillo, desde donde afrontará el proceso iniciado en su contra.

Como se sabe, el Ministerio del Interior había informado que la Comisión de Idoneidad de la Policía Nacional definirá la drástica sanción que le corresponde al agresor.

La agraviada contó que el agresor bajó de un patrullero y al darse cuenta que ella se encontraba estaba conversando con otro sujeto, la empezó a golpearla hasta dejarla ensangrentada. .

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo ‘quédate, mie...’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, relató la víctima, quien prefirió no revelar su identidad.