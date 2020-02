Sujeto golpea y amenaza a su expareja con un machete y luego se lleva a su hija

Imagen referencial (Perú 21)

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en el distrito de Pachacámac. Un sujeto agredió salvajemente a su expareja en el mercado de Manchay por negarse a retomar la relación.

El agresor fue identificado como Moisés Padilla Morán. Pese a que se encuentra separado de la madre de su hija, este sujeto la ha golpeado hasta en 30 oportunidades, de los cuales 11 veces fue denunciado.

Según contó la víctima, el padre de su hija intentó atacarla con un machete en su puesta de venta de pollos. No contento con eso, el sujeto se llevó a la hija de ambos sin autorización de la madre.

“El día 15 me agredió. El día 16 viene a llevarse a mi hija. El día 17, otra vez, me agrede”, mencionó. Su hija lleva 11 días sin ella. “No me quiere dar a mi pequeña”, lamentó la agraviada en un medio local, donde además pide ayuda para recuperar a la menor.