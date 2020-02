Caso Chepita Royal: madre de jóvenes electrocutados denunció que intentaron sobornarla

Rosa de la Flor Vásquez, madre de los jóvenes que se electrocutaron durante un concierto en la piscina Villa Chepita Royal, denunció que dos personas, que se identificaron como trabajadores del centro recreacional, le ofrecieron dinero para que no denuncie el trágico suceso ante los medios de comunicación.

"Fueron dos trabajadores de ellos y me dijeron que me iban a ayudar con 500 soles pero que no denuncie a la prensa ni a la policía. Los saqué botando de la clínica ¡¿cómo no voy a denunciar?!”, dijo De la Flor.

La progenitora señaló además que sólo busca que la empresa se haga responsable de la negligencia que ha cobrado la vida de uno de sus hijos. “Ni todo el dinero me va a devolver a mi hijo. Lo único que quiero es que los dueños sean justos. Acabo de perder un hijo, tengo otro niño que no sé cómo irá a quedar”, señaló.

Por su parte el representante legal de Villa Chepita Royal, quien no quiso identificarse, negó las acusaciones y señaló que la empresa ´si está colaborando con los agraviados y se hará cargo de los gastos del sepelio.

Como se sabe, Marcos Gamero de la Flor murió electrocutado mientras que su hermano de 14 años de edad resultó grave tras recibir una descarga eléctrica durante concierto. El hecho se produjo luego que los trabajadores del local colocara cerca de ellos una máquina para botar espuma.