Pareja de Solsiret: “Sol me comentaba que sentía que Andrea la odiaba”

Revelaciones. De acuerdo a las primeras investigaciones de la policía, además de Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, se presume que la pareja de Solsiret, Brian Villanueva, la madre de este, Yolanda Isabel Castillo García, y su hermano menor, Franco Alexander Villanueva Castillo, también estarían implicados.

Según manifestó Brian Villanueva, la justicia deberá determinar quiénes son los autores de este crimen. “Yo quisiera confiar en mi hermano, pero tengo esta duda en mi corazón y a veces me duele porque yo amo a mi hermano. Pero si resulta que él tuvo algo que ver en esto tan horrible que le han hecho a Sol, él tiene que pagar, como tienen que pagar todas las personas que le hicieron esto tan horrible a Sol”, indicó en una entrevista al diario La República.

Más adelante, la pareja de Solsiret recordó que la relación entre Andrea Aguirre y la joven activista no era muy buena.

“Cuando ellas dos salían de compras, por ejemplo, a Barranco, todo era alegría, conversaban como si nada, pero, por ejemplo, cuando salíamos los 4, Andrea la miraba mal o no dejaba que hablara mucho con Kevin. Sol me comentaba que sentía que Andrea la odiaba, ¿ya? Yo no tenía cómo saber qué es lo que pasaba por la cabeza de Andrea. (...) Todo este tiempo Andrea ha odiado a Sol y es por eso que yo no creo lo que ella dice, que ha sido un accidente. Yo creo que esta cosa tan horrible que han hecho con Sol ha sido por odio. Yo en verdad quisiera confiar en mi hermano, de verdad”, comentó a La República.

Como se recuerda uno de los argumentos del fiscal Mansilla para pedir prisión preventiva contra Andrea y Kevin fueron las denuncias de Solsiret contra su cuñado por tocamientos indebidos y acoso sexual. El juez Sucto, durante la lectura de la resolución, precisó que el hermano detenido se masturbó frente a Solsiret y sus dos menores hijos.

Mientras, cuando se le consultó a Brian por la denuncia por abandono de hogar que le hizo a Solsiret al día siguiente que ella desapareció, en lugar de hacer una denuncia por desaparición, él respondió que “Sol era la madre más amorosa, la compañera más aguerrida, el amor de mi vida. Yo no entiendo que hay gente que me señala, cuando yo ni siquiera estoy siendo investigado. Sol era mi compañera, eso lo saben sus padres y todas las personas que conocieron”, respondió.

Finalmente, el padre de los hijos de Solsiret aseguró no tener problemas con que sus suegros estén con sus hijos en este momento, solo solicitó que pueda visitarlos. La Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) puso en marcha una medida de protección para que los menores permanezcan con sus abuelos maternos.