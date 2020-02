Pasividad e indiferencia de las autoridades: así fue la búsqueda de Solsiret

En 2018, el programa ‘Volverte a ver’ de Thais Casalino, presentó en Panamericana la terrible lucha de una madre no solo contra el dolor, sino contra la indolencia de quienes deberían protegernos.

La búsqueda de Solsiret Rodríguez, joven universitaria, madre, activista y feminista, llegó a su fin luego de cuatro años. Los restos de la joven fueron hallados en una casa del Cercado de Lima. Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, cuñados de la joven, han sido detenidos preliminarmente.

Aguirre confesó, según la policía, que descuartizó el cuerpo de Solsiret luego de que ella cayera desde un cuarto piso el 23 de agosto de 2016, mientras discutía con ella y su pareja Kevin, quien es gemelo de Brian Villanueva, padre de los hijos de la joven.

“Si no nos ayudan a buscarla las ONG, los colectivos y una parte de la Policía, no iba a encontrar a mi hija. Miren, cuánto tiempo han estado callados teniendo a mi hija envuelta en su casa”, afirmó la madre de la joven, Rosario Aybar.

La penosa lucha de esta madre fue dada a conocer en Panamericana Televisión por el programa ‘Volverte a ver’, de Thais Casalino, donde no solo se daba cuenta de su dolor y desesperación, sino de la pasividad e indiferencia de las autoridades para tratar este caso.

A dos años de no saberse nada de ella, estas autoridades llegaron a asegurar en aquel entonces que no había pruebas suficientes para iniciar una denuncia por la desaparición de Solsiret. Su conviviente y principal sospechoso en aquellos días, llevaba una vida normal. Hoy no se sabe nada de él.

Tristemente, esta joven activista, quien a sus 23 años participó de la primera marcha ‘Ni Una Menos’ en el Perú, vocera del colectivo en el Callao y que llegó a aparecer en televisión llamando a la ciudadanía a participar, se convierte en un símbolo y a su vez, otra víctima de la violencia.

“Y esos viles comentarios: ‘se fue con otro’, ‘está con la cabeza caliente'. No. Eso es injusto. Mi hija no se fue. Mil veces hubiese querido eso porque la hubiera tenido conmigo”, señala ahora la afligida madre, quien espera que las autoridades ahora sí cumplan su labor y actúen con celeridad.

“Ahorita se encuentra en la morgue. Esperamos que apresuren esa prueba de la morgue para que ellos puedan ser procesados porque ellos están con detención preliminar. Ustedes saben que son 7 días”, acotó Aybar.