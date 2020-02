La Panka: dueña de la marca pide que local de la Costa Verde sea sancionado por discriminación

Denisse Nossar, dueña de la marca ‘La Panka’, lamentó que se haya registrado un acto de discriminación en uno de los locales franquiciados de la Costa Verde, y señaló que el gerente, Jorge Mendoza, continúa humillando a la familia agraviada diciéndoles que mienten y que editan los videos.

“Yo le he escuchado al señor diciendo que muestren el video completo. Esos no son los únicos videos, yo he estado reunida con la familia agraviada y los he visto completos, no tienen ninguna edición. El señor en el momento que les dice: ‘si no les gusta retírense, los está botando’. Desde el momento en que se cuadra en un sitio para discapacitados también está discriminando”, refirió la empresaria.

Asimismo contó que no es el primer caso de discriminación que cometen en ese establecimiento comercial y que presentarán las pruebas ante Indecopi.

Nossar se reunió con la familia agraviada para pedirles disculpas y otorgarles el beneficio de ser socios vitalicios de la marca en cualquier local de la franquicia. Como marca le hemos otorgado a la familia el beneficio de ser socios vitalicios para que puedan consumir de por vida e ir a pasar una linda velada en los locales afiliados y así se olviden de esta espantosa experiencia. Queremos que sean realmente resarcidos», detalló.