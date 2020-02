Alcalde Muñoz se pronuncia sobre situación judicial de Castañeda y Villarán

El alcalde Jorge Muñoz consideró que los exburgomaestres Luis Castañeda y Susana Villarán -ambos con prisión preventiva por el Caso Lava Jato- son un ejemplo “de lo que no se debe hacer” como funcionario público.

“[¿Qué cosas no se deben hacer para no acabar así?] No hay que transitar por las vías que ellos han caminado. Y yo creo que ellos son un ejemplo de lo que no se debe hacer”, afirmó en entrevista con el diario “Trome”.

Castañeda Lossio cumple 24 meses de prisión preventiva, mientras que Villarán de la Puente 18, a ambos exalcaldes metropolianos se les acusa de recibir presuntamente dinero de las constructoras OAS y Odebrecht.

Por otro lado, el burgomaestre capitalino, consideró que su agrupación, Acción Popular, alcanzó un importante respaldo en las últimas Elecciones Congresales Extraordinarias por ser “un partido limpio”.