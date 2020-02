San Valentín: parejas de ciclistas podrán ganar premios este domingo 16

La Municipalidad de Lima anunció su gran concurso ‘Amor sobre ruedas’ en el que podrá participar libremente parejas de esposos, enamorados o amigos. Entérate cómo participar.

No hay excusa para dejar de cuidar nuestra salud y el medio ambiente. Al contrario, excusas sobran. y el mes del amor y la amistad es el momento ideal para querernos a nosotros también. Por ello, en el marco del Día de San Valentín, la Municipalidad de Lima anunció el concurso ‘Amor sobre ruedas’.

De esta forma, la comuna metropolitana busca promover el uso de la bicicleta como transporte saludable y amigable con el ambiente. El concurso está dirigido a parejas de enamorados, esposos e incluso amigos, quienes tendrán que superar 10 retos de destreza y equilibrio.

Entre las pruebas está pedalear una bicicleta tándem en un minicircuito, colocar una llanta, responder preguntas sobre movilidad sostenible, entre otras. El evento se realizará este domingo 16 de febrero de 10 AM a 12:30 del mediodía en la Ciclovía Recreativa de la avenida Arequipa.

La pareja que sortee los obstáculos y llegue primero al parque Washington será la ganadora de un premio especial, pero los demás participantes no se irán con las manos vacías. La inscripción será el mismo domingo de 9 AM a 10 AM en la calle Dos de Mayo (altura de la Cda. 52 de la Av. Arequipa).

Los participantes deben ser mayores de edad y contar con bicicletas en buen estado. Para más información comunicarse a los teléfonos 632-1038 y 632-1036 o escribir a la página de Facebook de Ciclolima.