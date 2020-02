Sujeto detenido por extorsionar a su expareja: “Bebé no seas así, me van a meter a la cárcel”

Efectivos del Escuadrón Verde detuvieron a un sujeto de 27 años de edad en el Centro de Lima, el mismo que fue acusado de extorsionar a su expareja pidiéndole dinero a cambio de no publicar sus fotos íntimas en las redes sociales.

Nallely Almonacid García (18) pidió ayudar a los efectivos policiales, quienes al escuchar su testimonio procedieron con la intervención de Giuliams Giovanny Mendoza Cherres.

Según narró la víctima, el sujeto le había exigido dinero e incluso le propuso tener relaciones sexuales a cambio de no difundir fotos y videos íntimos. Para ello le envió el número de una cuenta bancaria a fin que depositara la suma exigida. Para cumplir sus amenazas, el acusado también habría creado una cuenta falsa en Facebook.

La joven no dudó en denunciar a su agresor, quien quedó a disposición de la Comisaría de Cotabambas. En la sede policial, Giovanny Mendoza intentó convencer a la agraviada para que desista de la acusación, e incluso calificó el hecho como una simple ‘pelea de enamorados’.

“Por favor no hagas nada bebé, me van a meter a la cárcel, no hagas eso. (…) Nallely que todo se acabe de una vez no seas así. Tú sabes que esta es una pelea nada más. Me vas a perjudicar ponte a pensar”, vociferaba el acusado en la comisaría.