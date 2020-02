Responde venezolana acusada de desvalijar casa de novio peruano

"Él me dijo tranquila, todo es tuyo", declara Lauri Lucemili Granados, ciudadana venezolana acusada de haber robado la casa de su novio peruano, Edwin Pichigua Guzmán, quien por su parte ratifica su denuncia, de que la extranjera lo enamoró para robarle sus cosas.

Según versión del supuesto afectado, el día de los hechos, la llanera se acercó a su casa, ubicada en el distrito de Independencia, acompañada de dos sujetos con gorros, y al ver que había nadie, comenzaron a cargar con todas sus bienes.

Pero la historia inicial ha dado un giro, según la venezolana, el peruano le había dicho que toda sus cosas eran de ella: “Nosotros tenemos un año y cinco meses de relación. Él me denuncia por haberle quitado las cosas y no es verdad", señala.

"Él me dijo que venda mis cosas cuando me pidió que viva con él, pero le dije que cuando yo me vaya de su casa iba a llevarme las cosas que vendí por él. Él me dijo ‘tranquila, todo es tuyo’”, declaró la extranjera.

Por su parte, Edwin Pichigua afirmó que lo dicho por su expareja Lauri es mentira y que incluso ese día que ocurrieron los hechos los dos se despidieron felices. “Yo me despedí con un beso y me fui a trabajar”, agregó el afectado.