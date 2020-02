Contraloría detectó serie de irregularidades en millonaria compra de semáforos de la MML

Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) que tiene la Contraloría General de la República, detectó irregularidades en el proyecto de semaforización inteligente de la capital iniciada en la gestión de Luis Castañeda y que aún está vigente en la actualidad, un contrato suscrito entre la comuna limeña con el consorcio Gestión Movilidad Lima, integrado por la multinacional española Indra, la austríaca Kapsch Trafficcom Transportation y la peruana Yachay Telecomunicaciones.

Según un informe de El Comercio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (durante la gestión de Castañeda Lossio) autorizó el pago de más de S/65 millones (de un total de S/118’628.151,10) al consorcio que ganó la instalación pese a que los semáforos no funcionaban y que se había contratado personal sin la experiencia técnica requerida.

Las conclusiones de la OCI también señala que no se cumplió con el pazo establecido para la instalación de los equipos y que a la fecha el proyecto se encuentra en un 89,53%. Asimismo durante la inspección in situ detectaron semáforos que no funcionaban, que no se habían instalados cámaras domo, no existía sensores Bluetooth y que los cables de suministros de energía en 27 intersecciones estaban expuestos a la intemperie.

A esto se suma que los semáforos y sus equipos auxiliares estaban alojados en un local de Cercado de Lima, sin las medidas de seguridad idóneas que les permita diferenciar el producto de otros ya almacenados.

Pero no solo la gestión de Castañeda ordenó el pago de la millonaria suma pese al incumplimiento del contrato sino que la administración de Jorge Muñoz también desembolsó S/17’794.222,67 pese a los retrasos injustificados del consorcio.