Banco Mundial aprobó financiamiento para ampliación del Metropolitano

El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo de 93 millones de dólares a la Municipalidad de Lima para financiar parcialmente las obras de ampliación de la vía del Metropolitano hasta Carabayllo.

El alcalde capitalino, Jorge Muñoz explicó que ahora esperan que el Gobierno autorice esta operación de endeudamiento. En caso de recibir una respuesta positiva, la obra se iniciaría a fines de marzo del 2020.

La obra tendrá un costo total de US$ 123 millones, de los cuales US$ 30 millones provendrán del presupuesto público y US$ 93 millones serán financiados por el BM.

La obra consiste en la construcción del carril exclusivo del Metropolitano de aproximadamente 10,2 km desde la estación Naranjal, en Independencia, hasta el cruce de las avenidas Universitaria y Chimpu Ocllo, en Carabayllo.