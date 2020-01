Callao: al menos 40 agentes PNP allanaron vivienda de periodista, según denunció Expreso

La vivienda de María Teresa García Valenzuela, periodista encargada de la sección política de Expreso, fue allanada por la menos 40 agentes de la Policía Nacional, para conseguir las imágenes de un robo que captaron las cámaras de seguridad de su domicilio, ocurrido en enero.

Esta diligencia estuvo liderada por miembros de la 12° Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao. Por su parte, la mujer de prensa se mostró consternada por lo ocurrido. “Ellos señalan que han allanado mi casa por un robo, pero han llegado más de 40 policías y un equipo de fiscales, solo para pedir un video, que bien se lo pudieron solicitar a la Municipalidad porque en la calle hay una cámara con mayor resolución, pero no sé por qué vienen hasta mi casa señalando que si no coopero estoy obstruyendo la justicia y con una amenaza de descerraje”, indicó.

Asimismo, la periodista no descartó que este hecho responda a una posible clase de amedrentamiento por su trabajo. “Nunca he visto algo igual. Podría ser un tipo de amedrentamiento porque en Expreso hemos sacado la verdad sobre ‘Los Cuellos Blancos’, cuyo caso está en el Callao, Me he sentido amenazada”, sostuvo. (Fuente: Expreso)