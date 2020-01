Señor de los Milagros: sagrada imagen no saldrá en procesión por Semana Santa

La venerada imagen del Señor de los Milagros no saldrá a las calles durante la Semana Santa, como se había hecho costumbre desde hace 20 años. La información fue difundida por el mayordomo general, Manuel Orrillo Peña.

“El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, me comunicó que el Señor de los Milagros no sale en Semana Santa. Me ha pedido que nos abarquemos en que las celebraciones de octubre sean lo más realzable posible y que el Cristo Moreno saldrá solamente en octubre”, dijo Orrillo a través del canal Facebook de la Hermandad.

Agregó que “ante ese encargo mi deber es comunicar a los amigos y hermanos peruanos, y también a los compatriotas en el extranjero, porque muchas veces tenían la iniciativa de venir a Lima en Semana Santa.

Cabe señalar que la Semana Santa se llevará a cabo del domingo 5 abril hasta el sábado 11. Esta será la primera vez en que la imagen del Cristo Morano no saldrá durante estas fechas en 20 años.