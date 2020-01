Tragedia en Villa El Salvador: familia de menor fallecida denunció que EsSalud no les dejó retirar cuerpo por pago pendiente

Familiares de adolescente indicaron que se les hizo firmar un pagaré que no especifica el monto, por lo cual no pueden concluir el trámite en el hospital Almenara.

Denuncia en medio del dolor. Familiares de la menor de 17 años fallecida en la tragedia de Villa El Salvador, originada por la fuga de gas, explosión e incendio de un camión cisterna, denunciaron que no se les deja retirar el cuerpo de la joven de hospital Almenara por un pago pendiente de EsSalud.

Según los tíos de la víctima, la institución les hizo firmar dicho documento, pero este no especifica el monto a pagar, por lo que pidieron hablar con un representante. La adolescente era oriunda de la provincia limeña de Yauyos, por lo que su familia espera poder darle ahí cristiana sepultura..

El padre de la joven contó que en EsSalud “nos han hecho firmar un pagaré pero no nos quieren decir cuánto tenemos que pagar. No podemos retirar el cuerpo, no nos quieren decir el monto, falta aún unos documentos más”.

El hombre pidió ayuda con el proceso, recordando el compromiso del presidente Vizcarra de dar un apoyo integral a las familias afectadas. Por su parte, la Jefa adjunta del Sistema Integral de Salud (SIS), Cecilia Ma, aseguró en un medio local que la cobertura de los gastos será integra.

“El SIS garantiza el pago del sepelio. Consideramos que la institución, que es el hospital Almenara, no está informado del caso”. El gerente de aseguramiento de EsSalud, Germán Ramos dijo, por su parte, que se le dará de baja al pagaré y tramitará la salida del cuerpo con el SIS.

“Estamos garantizando que le daremos la cobertura. Este pagaré es un trámite que se hace posterior a la atención y se da de baja una vez que se realice los trámites. Él puede acercarse a admisión y tramitar la baja del pagaré” acotó.