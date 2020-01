Elecciones 2020: Canciller indicó que peruanos que residen en Venezuela no votarán

A pocos días de realizarse las elecciones extraordinarias, el canciller Gustavo Meza-Cuadra señaló que no se podrán realizar las votaciones en Venezuela, pues por las condiciones en que se encuentra ese país no se ha podido enviar el material electoral. “Por condiciones del país, no ha sido posible. Es lamentable, pero se atribuye al problema que existe en Venezuela”, informó el canciller peruano.

El material electoral fue enviado a los consulados del mundo, a excepción de Venezuela, por lo que 20 477 peruanos aptos para votar no podrán ejercer su derecho cívico.

Algunos de los lugares más alejados del mundo empezarán las votaciones desde las 2:00 pm del sábado 25, como es el caso de Nueva Zelanda.