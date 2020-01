Multarán a camiones que incumplan restricción horaria en zona céntrica de Lima

La Municipalidad de Lima informó que estos vehículos pesados no pueden desplazarse en avenidas locales y colectoras, pero sí en avenidas arteriales (grandes) de lunes a sábado y en dos turnos.

Desde este jueves, los camiones mayores a 18.5 toneladas, remolques y semirremolques que incumplan las restricciones de circulación dentro de la zona conformada por vías del Cercado, Breña, Pueblo Libre, Jesús María, La Victoria y El Agustino recibirán una multa de 344 soles.

La Municipalidad de Lima informó que estos vehículos pesados no pueden desplazarse en avenidas locales y colectoras, pero sí en avenidas arteriales (grandes) de lunes a sábado y en dos turnos: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 6:30 a.m.

Asimismo, los conductores de estos vehículos pueden utilizar, durante el día, las vías libres que se encuentran dentro de la Macrozona 1. Estas son: Evitamiento, Línea Amarilla, las avenidas Nicolás Ayllón y Alfonso Ugarte, desde el Trébol de Caquetá hasta la Plaza Castilla.

Cabe señalar que estas restricciones de circulación empezaron a regir, en etapa de marcha blanca, desde setiembre de 2019, con la publicación del Decreto de Alcaldía N° 011 que establece la implementación progresiva de tres macrozonas.