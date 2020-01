''Retablo'': película peruana entre las cinco nominadas a los Premios Bafta

La cinta peruana ''Retablo'' continúa tentando otros premios internacionales. Esta vez, recibió una de las cinco nominaciones a mejor ópera prima de los importantes Premios Bafta, considerados los Óscar británicos.

''Retablo'' compite junto a las cintas ''Maiden'' de Alex Holmes, ''Bait'' de Mark Jenkin, ''For Sama'' de Waad al-Kateab, y ''Only You'' de Harry Wootliff. Dado que tiene la nacionalidad inglesa-peruana, el director Álvaro Delgado Aparicio pudo ingresar a la nominación como Mejor debut de un escritor, director o productor británico.

La cinta también fue nominada a Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards 2020 y es la candidata peruana al Oscar a Mejor Largometraje Internacional 2020.

SINOPSIS

''Retablo'' es una película dramática peruana, estrenada en 2017 en el Festival de Cine de Lima. El filme se centra en Segundo, un joven ayacuchano, a quien Noé, su padre, enseña el oficio familiar de construir retablos. Durante un viaje para vender sus productos se descubre un secreto que hará añicos la vida de la familia.

Magaly Solier, Junior Béjar Roca y Amiel Cayo son los protagonistas de la cinta que fue nominada para los premios Oscar 2020 y Goya por el Perú, sin embargo, no quedó entre finalistas.