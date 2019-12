Policías custodian a joven que fue agredida brutalmente por su expareja

Luego que un grupo de vecinos evitar que un sujeto asesine a su expareja en una vivienda ubicada en el asentamiento humano San Miguel, en el distrito de Puente Piedra, se constató que agentes de la Policía Nacional resguardan el inmueble a fin de proteger a la víctima.

Como se sabe, Jefferson López Tacuarima (22) llegó a la casa de su expareja Leslie Manuyama (18) la madrugada del domingo, para agredirla físicamente frente a sus dos menores hijos de 1 y 4 años.

Vecinos que se percataron del ataque se unieron para evitar que la joven sea asesinada por el agresor, de quien se separó hace aproximadamente 5 meses.

"Me dijo que me iba a matar, que no le importaba pudrirse en la cárcel pero que sí o sí él iba a hacer algo", contó la víctima a un medio local.